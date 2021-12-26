Надя Дорофєєва любить виставляти на своїй сторінці в Instagram найрізноманітніші кадри, причому не боїться артистка пожартувати над собою або показати себе в домашньому вигляді без косметики, передає Politeka.net.
Поки в мережі обговорюють новину про те, що зовсім скоро в ефір вийде новий сезон відомого шоу "Голос країни", зйомки якого почалися днями, сама Надя підігріває інтерес кадрами з гримерки або моментами підготовки до прослуховувань.
Також встигає співачка подуріти з колегами - цього разу вона насмішила коротким роликом, на якому засвітила досить незвичний образ. Завдяки фільтру Надя позувала з нібито сильно розмазаним і підтеклим макіяжем, чим насмішила мережу.
Ми також писали, що шоу "Голос країни" триває - вже стартували зйомки 12-го сезону, тому нові судді сезону знаходяться на знімальному майданчику і активно готуються до ефірів перед святами.
50-річна Орбакайте показала, як виглядає єдина внучка Пугачової: "Перетворюється в..."
На Україну насувається найсильніша буря в 2021 році: коли почнеться і як підготуватися
Еллерт, розійшовшись із Мішиною, несподівано поїхав з Києва, де він тепер: "Хлопці, а ви пили..."
Кума Дзідзьо Цибульська засвітила чоловіка, якого приховує від публіки: "Мусик запросив..."
Молода дружина Віктора Павлика зняла його в ліжку: "Просто неможливо..."
Надя Дорофєєва, яка показала, як про неї піклується команда під час зйомок і як добре їй допомагають навіть під час їжі. Перед початком прослуховувань Надя вирішила поїсти борщ, проте турбувалася, що зіпсує одяг і тут же покликала помічників.
Нагадавши, Горбунов розкрив важливу традицію шоу" Голос країни " перед новим сезоном
Як повідомляла Politeka, Кароль і Горбунов зняли казкову атмосферу навколо своїх особняків під Києвом
Також Politeka писала, Осадча засвітила новий склад суддів "Голосу країни"