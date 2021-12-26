Надя Дорофєєва є популярною виконавицею, яка бере активну участь в різних проектах і з недавніх пір знімається в новому сезоні пісенного шоу, тому зайнята підготовкою.

Надя Дорофєєва любить виставляти на своїй сторінці в Instagram найрізноманітніші кадри, причому не боїться артистка пожартувати над собою або показати себе в домашньому вигляді без косметики, передає Politeka.net.

Поки в мережі обговорюють новину про те, що зовсім скоро в ефір вийде новий сезон відомого шоу "Голос країни", зйомки якого почалися днями, сама Надя підігріває інтерес кадрами з гримерки або моментами підготовки до прослуховувань.

Також встигає співачка подуріти з колегами - цього разу вона насмішила коротким роликом, на якому засвітила досить незвичний образ. Завдяки фільтру Надя позувала з нібито сильно розмазаним і підтеклим макіяжем, чим насмішила мережу.

Ми також писали, що шоу "Голос країни" триває - вже стартували зйомки 12-го сезону, тому нові судді сезону знаходяться на знімальному майданчику і активно готуються до ефірів перед святами.