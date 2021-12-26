Надя Дорофеева любит выставлять на своей странице в Инстаграм самые разные кадры, причем не боится артистка подшутить над собой или показать себя в домашнем виде без косметики, передает Politeka.net.
Пока в сети обсуждают новость о том, что совсем скоро в эфир выйдет новый сезон известного шоу "Голос країни", съемки которого начались на днях, сама Надя подогревает интерес кадрами из гримерки или моментами подготовки к прослушиваниям.
Также успевает певица подурачиться с коллегами - в этот раз она насмешила коротким роликом, на котором засветила довольно непривычный образ. Благодаря фильтру Надя позировала с якобы сильно размазанным и подтекшим макияжем, чем насмешила сеть.
Мы также писали, что шоу "Голос країни" продолжается - уже стартовали съемки 12-го сезона, поэтому новые судьи сезона находятся на съемочной площадке и активно готовятся к эфирам перед праздниками.
50-летняя Орбакайте показала, как выглядит единственная внучка Пугачевой: "Превращается в..."
Притула, Кот и Мишина прервали выступление самоуверенного участника "Україна має талант": "Вы нас кинули"
Победитель "Голосу країни" Сасанчин под хит Винника показал редкие кадры с сестрой: "Ищет своего "волка"
Болезнь унесла жизнь известного актера, звезды «Шерлока Холмса»: подробности трагедии
"Штрафы до 8 500 гривен": как и когда начнут наказывать украинок, не ставших на воинский учет
Надя Дорофеева, которая показала, как о ней заботится команда во время съемок и как хорошо ей помогают даже во время еды. Перед начало прослушиваний Надя решила поесть борщ, однако беспокоилась, что испортит одежду и тут же позвала помощников.
Напомним, Горбунов раскрыл важную традицию шоу "Голос країни" перед новым сезоном
Как сообщала Politeka, Кароль и Горбунов сняли сказочную атмосферу вокруг своих особняков под Киевом
Также Politeka писала, Осадчая засветила новый состав судей "Голосу країни"