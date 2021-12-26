Надя Дорофеева является популярной исполнительницей, которая активно участвует в разных проектах и с недавних пор снимается в новом сезоне песенного шоу, поэтому занята подготовкой.

Надя Дорофеева любит выставлять на своей странице в Инстаграм самые разные кадры, причем не боится артистка подшутить над собой или показать себя в домашнем виде без косметики, передает Politeka.net.

Пока в сети обсуждают новость о том, что совсем скоро в эфир выйдет новый сезон известного шоу "Голос країни", съемки которого начались на днях, сама Надя подогревает интерес кадрами из гримерки или моментами подготовки к прослушиваниям.

Также успевает певица подурачиться с коллегами - в этот раз она насмешила коротким роликом, на котором засветила довольно непривычный образ. Благодаря фильтру Надя позировала с якобы сильно размазанным и подтекшим макияжем, чем насмешила сеть.

Мы также писали, что шоу "Голос країни" продолжается - уже стартовали съемки 12-го сезона, поэтому новые судьи сезона находятся на съемочной площадке и активно готовятся к эфирам перед праздниками.