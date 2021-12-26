Як пише Politeka.net, напередодні Нового року, програма "Зірковий шлях", яка виходить на каналі "Україна", вручає власну премію. Команда роздає ексклюзивні нагороди тим українським зіркам, про які говорять усі.
Зокрема, премію в номаніціі "Найдовший тур", отримав український співак і улюбленець жінок Олег Винник.
Нагородою співак похвалився на своїй сторінці в Instagram
"Завжди приємно отримувати нагороди. А якщо це нагорода за найдовший тур, то вона наша спільна з вами ❤️ адже саме ваші теплі зустрічі дають сили і натхнення творити і рухатися вперед! Щиро вдячний і люблю безмежно», - зазначив Винник.
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Шанувальники в захваті. Вони вітають музиканта і вихваляють його в коментарях.
"Бомбічний",
"Вітати",
"Ми вас любимо",
"Спасибі і Вам за незабутній тур♥!!! Кожен концерт затриманий в наших серцях і спогадах! Ех, було 🔥 🔥 🔥 гаряче!",- пишуть в мережі.
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