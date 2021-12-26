Как пишет Politeka.net, на кануне Нового года, программа "Зірковий шлях", которая выходит на канале "Украина", вручает собственную премию. Команда раздает эксклюзивные награды тем украинским звездам, о которых говорят все.
В частности, премию в номаниции "Самый долгий тур", получил украинский певец и любимец женщин Олег Винник.
Наградой певец похвастался на своей странице в Инстаграм
«Всегда приятно получать награды. А если это награда за самый длинный тур, то она наша общая с вами ❤️ Ведь именно ваши теплые встречи дают силы и вдохновение творить и двигаться вперед! Искренне благодарен и люблю безгранично», - отметил Винник.
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Поклонники в восторге. Они поздравляют музыканта и восхваляют его в комментариях.
"Бомбический",
"Поздравляем",
"Мы вас любим",
"Спасибо и Вам за незабываемый тур♥!!! Каждый концерт задержан в наших сердцах и воспоминаниях! Эх, было 🔥🔥🔥горячо!", - пишут в сети.
Ранее Politeka писала, что ведущий "Маски" Остапчук в нелепом костюме вместе с Поляковой и Винником насмешил публику
Напомним, что "Полежали, поцеловались": у Винника возникла особая связь с одной из участниц "Маски".
А еще Politeka сообщала, что Винник покрасовался перед Осадчей в стильном наряде и объяснил, как правильно встречать Новый год