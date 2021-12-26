Как пишет Politeka.net , на кануне Нового года, программа "Зірковий шлях", которая выходит на канале "Украина", вручает собственную премию. Команда раздает эксклюзивные награды тем украинским звездам, о которых говорят все.

В частности, премию в номаниции "Самый долгий тур", получил украинский певец и любимец женщин Олег Винник.

Наградой певец похвастался на своей странице в Инстаграм

«Всегда приятно получать награды. А если это награда за самый длинный тур, то она наша общая с вами ❤️ Ведь именно ваши теплые встречи дают силы и вдохновение творить и двигаться вперед! Искренне благодарен и люблю безгранично», - отметил Винник.

Поклонники в восторге. Они поздравляют музыканта и восхваляют его в комментариях.

"Бомбический",

"Поздравляем",

"Мы вас любим",

"Спасибо и Вам за незабываемый тур♥!!! Каждый концерт задержан в наших сердцах и воспоминаниях! Эх, было 🔥🔥🔥горячо!", - пишут в сети.

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