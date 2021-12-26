Прима-балерина Катерина Кухар зі своїм чоловіком танцюристом Олександром Стояновим продемонстрували свою розтяжку на засніженому курорті.

Як пише Politeka.net , після завершення "Танці з зірками" суддя проекту прима-балерина Катерина Кухар Покотила у відпустку відновлювати сили. Компанію танцівниці склав її чоловік Олександр Стоянов. Подружжя обрали сніговий курорт Лівенворт у Вашингтоні (США), де панує справжня різдвяна казка.

У себе в фотоблозі Instagram Олександр Стоянов виклав чергові знімки зимової відпустки. На них можна помітити, що подружжя не тільки релаксують на відпочинку, але і не забувають про вправи.

На фото зі сніговиком парочка демонструє свою розтяжку.

"Зарядилися новорічною казкою в Сіетлі, а тепер веземо справжню казку в Київ!️ ️ Будемо заряджати вас позитивом на весь наступний 2022 рік!", - написавши Олександр Стоянов.

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