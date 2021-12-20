Муж Кати Кухар из "Танців з зірками" Александр Стоянов показал, как проводит время в США, куда в отпуск отправилась пара.

Как пишет Politeka.net, Александр Стоянов является популярным отечественным артистом балету и премьером Национальной оперы Украины, получив звание Заслуженного артиста Украины. Александр сейчас с Катей отдыхает в Вашингтоне, США. Артист поделился новыми фото в Инстаграм, где показал, как проводит с женой время.

На фото Стоянов и Кухар позировали посреди дороги. Александр поднял Катю над собой для совместного фото. На последнем видео звезда показал, как собрался ездить на квадроциклах.

"Говорят, что в декабре у Деда Мороза нет конкурентов, но в этом заснеженном Ливенворте, Снегурочка без сомнений выбрала меня!

Одна из причин, почему я ждал поездку в Америку — это сноумобили и настоящая зима в Вашингтоне!

Надеюсь, мы и в Киев привезём немного снега, но лучше столько же!))", - написал Стоянов.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Как красиво", "Супер".

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