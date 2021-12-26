Прима-балерина Екатерина Кухар со своим супругом танцором Александром Стояновым продемонстрировали свою растяжку на заснеженном курорте.

Как пишет Politeka.net , после завершения "Танці з зірками" судья проекта прима-балерина Екатерина Кухар укатила в отпуск восстанавливать силы. Компанию танцовщице составил ее муж Александр Стоянов. Супруги выбрали снежный курорт Ливенворт в Вашингтоне (США), где царит настоящая рождественская сказка.

У себя в фотоблоге Инстаграм Александр Стоянов выложил очередные снимки зимнего отпуска. На них можно заметить, что супруги не только релаксируют на отдыхе, но и не забывают об упражнениях.

На фото со снеговиком парочка демонстрирует свою растяжку.

"Зарядились новогодней сказкой в Сиэтле, а теперь везём настоящую сказку в Киев!✨❄️Будем заряжать вас позитивом на весь следующий 2022 год!", - написал Александр Стоянов.

Напомним, муж Кухар из "Танців з зірками" показал, как развлекается со звездной супругой в США

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