Как пишет Politeka.net, после завершения "Танці з зірками" судья проекта прима-балерина Екатерина Кухар укатила в отпуск восстанавливать силы. Компанию танцовщице составил ее муж Александр Стоянов. Супруги выбрали снежный курорт Ливенворт в Вашингтоне (США), где царит настоящая рождественская сказка.
У себя в фотоблоге Инстаграм Александр Стоянов выложил очередные снимки зимнего отпуска. На них можно заметить, что супруги не только релаксируют на отдыхе, но и не забывают об упражнениях.
На фото со снеговиком парочка демонстрирует свою растяжку.
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"Зарядились новогодней сказкой в Сиэтле, а теперь везём настоящую сказку в Киев!✨❄️Будем заряжать вас позитивом на весь следующий 2022 год!", - написал Александр Стоянов.
Напомним, муж Кухар из "Танців з зірками" показал, как развлекается со звездной супругой в США
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