Известная балерина и судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар поделилась, как в их семье с Александром Стояновым случилось пополнение

Как сообщает Politeka.net, известная украинская балерины и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар в интервью изданию "КП" рассказала о пополнении в семье. Оказалось, недавно муж звезды Александр Стоянов принес в дом очаровательного пушистого щенка.

По словам Кати, любимый не советовался с ней по поводу животного в доме, так что она была в шоке, когда увидела собаку. Балерина также отметила, что очень ответственно ко всему относится, так что теперь ей приходится уделять много времени еще и животному.

"У меня был шок. Вот прихожу домой – и он может все время сидеть у меня на руках. Еще тот шкодник!", - поделилась Кухар.

К слову, фотографии с милым песиком и Екатерина, и Александр уже успели показать своим поклонникам в соцсетях.

Напомним, "Поставила Оле "двойку": Кухар призналась, какие у нее сейчас отношения с Поляковой и Melovin'ом

Как сообщала Politeka, Кухар раскрыла, почему Дикусару не достался кубок "Танців з зірками": "Если вы внимательно посмотрите...".

Также Politeka писала, что Екатерина Кухар рассказала, как почувствовала себя героиней фильма "Один дома": "Не могла найти себе место".