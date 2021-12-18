Прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар рассказала поклонникам о семейной традиции, которой они следуют каждый год перед Новым Годом.

Как пишет Politeka.net, в своем Instagram 39-летняя украинская артистка балета, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар, которая полетела в США, рассказала поклонникам о новогодней традиции их семьи.

"Каждый раз, приезжая в Сиэтл, мы на выходные отправляемся в Leavenworth. Это наша традиция", - написала Екатерина Кухар.

Также артистка балета отметила, что красивое видео, которое она опубликовала в сторис было сделано 23 декабря 2017 и сказала, что в этом году они снова будут искать Санта Клауса.

"И завтра мы снова отправимся на поиски Санта Клауса. А сейчас – спать", - рассказала Екатерина Кухар.

Напомним, что прима-балерина вошла в рейтинг самых влиятельных людей Украины по версии журнала "Фокус".

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