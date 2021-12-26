Як повідомляє Politeka.net, Катя Осадча та Юрій Горбунов позували разом біля новорічної ялинки. Телеведуча виклала у своєму Instagram атмосферний знімок в обнімку з коханою дружиною.

На Каті Осадчій - білий об'ємний светр грубої в'язки, а Юрій Горбунов надягнув темну сорочку і чорні штани. Волосся багатодітної мами укладені в невигадливий хвостик, а на обличчі - зовсім немає макіяжу, але він Осадчій і не потрібен, адже вона і без нього чудово виглядає. Подружжя мило посміхаються на камеру, а за ними стоїть красиво вбрана ялинка.

На другому знімку зоряна пара збирає букет з конструктора, такі квіти ніколи не зів'януть і ще довго будуть радувати своїх власників.

Осадча також опублікувала своє дитяче фото і згадала, що мріяла про такий конструктор, коли була маленькою дівчинкою.

Користувачі Мережі не поскупилися на приємні слова для зіркової парочки в коментарях: "Єдина пара, яка милує око. Будьте здорові і щасливі!", "Які ви Класні", "Дуже хороша пара", "Ваша пара – це просто супер","Хороших вам свят".

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