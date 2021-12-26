Как сообщает Politeka.net, Катя Осадчая и Юрий Горбунов позировали вместе возле новогодней елки. Телеведущая выложила в своем Instagram атмосферный снимок в обнимку с любимой женой.

На Кате Осадчей - белый обьемный свитер крупной вязки, а Юрий Горбунов надел темную рубашку и черные брюки. Волосы многодетной мамы уложены в незатейливый хвостик, а на лице - совсем нет макияжа, но он Осадчей и не нужен, ведь она и без него великолепно выглядит. Пара мило улыбается на камеру, а за ними стоит красиво наряженная елка.

На втором снимке звездная пара собирает букет из конструктора, такие цветы никогда не завянут и еще долго будут радовать своих владельцев.

Осадчая также опубликовала свое детское фото и вспомнила, что мечтала о таком конструкторе, когда была маленькой девочкой.

Пользователи сети не поскупились на приятные слова для звездной парочки в комментариях: "Единственная пара, милующая глаз. Будьте здоровы и счастливы!", "Какие вы классные", "Очень хорошая пара", "Ваша пара – это просто супер", "Хороших вам праздников".

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Как Politeka писала, что Катю Осадчую в "Світському житті" заменил известный певец, в такой роли его еще не видели.

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