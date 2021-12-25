Як пише Politeka.net, у суботу, 25 грудня, українців чекає фінальна битва трьох найсильніших учасників шоу «Маска». Хто стане переможцем, поки невідомо, проте зірковий детектив і музикант Олег Винник вирішив підігріти інтерес публіки і розмістив нове фото у себе в Instagram.
"Маска" - це любов❤️ сьогодні фінал, і ми нарешті дізнаємося справжнє ім'я переможця. Думаю, що ця історія на цьому не завершиться. З такими детективами», - написав Олег Винник.
Відзначимо, що за кубок переможця будуть битися суперечливий Скандал, меланхолійна Жирафа і одинак Мухомор . Які знаменитості ховаються під цими дивовижними масками, українці дізнаються вже зовсім скоро.
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