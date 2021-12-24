Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Андрей Данилко, известный также как Верка Сердючка, рассказал о судьбе купленного ним Rolls-Royce Фредди Меркьюри. Об этом артист поведал в ответ на вопрос ведущего шоу "Маска" Владимира Остапчука, который в полуфинале нарядился в легендарного солиста группы Queen.

Так, Данилко признался, что сейчас автомобиль кумира миллионов, который он купил около 10 лет назад, стоит в Лондоне. Причем украинской звезде приходится оплачивать парковку, а вот забрать машину в Украину он пока не может.

"Он стоит на парковке в Лондоне, уже 10-й год пошел. И меня каждый год зло берет, потому что я плачу за стоянку. Там какая-то проблема с тем, чтобы привезти его сюда", - поделился звездный детектив шоу "Маска". Он также выразил надежду, что когда-нибудь ему удастся перевезти авто Фредди Меркьюри в Украину и даже прокатится на нем.

Кроме того, Данилко собирается не прятать машину у себя, а выставить, чтобы его могли увидеть все желающие украинцы.

Напомним, Винник, не дожидаясь финала "Маски" высказал, что думает о Данилко и других судьях: "Создавая балаган...".

Как сообщала Politeka, Гранд-финал шоу "Маска", Данилко и Каменских не сдержали воплей, увидев, кто победил: "Невероятно!".

Также Politeka писала, что Маленького Данилко приняли за Дзидзьо: "А мне на Решетника похож".