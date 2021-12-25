Как пишет Politeka.net , в субботу, 25 декабря, украинцев ожидает финальная битва трех сильнейших участников шоу «Маска». Кто станет победителем, пока неизвестно, однако звездный детектив и музыкант Олег Винник решил подогреть интерес публики и разместил новое фото у себя в Инстаграм.

"Маска" - это любовь❤️ Сегодня финал, и мы наконец узнаем настоящее имя победителя. Думаю, что эта история на этом не завершится. С такими детективами», - написал Олег Винник.

Отметим, что за кубок победителя будут сражаться противоречивый Скандал, меланхоличная Жирафа и одиночка Мухомор . Какие знаменитости скрываются под этими удивительными масками, украинцы узнают уже совсем скоро.

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