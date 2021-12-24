Как передает Politeka.net, недавно стартовали съемки популярного проекта "Маска". Суть шоу в том, чтобы звездные детективы угадывали, кто скрывается за яркими образами. Ранее объявили, что новыми судьями-детективами стали: Дзидзьо, Оля Полякова, Настя Каменских и Олег Винник, и также Андрей Данилко.

Так, на этот раз на странице шоу "Маска" опубликовали новое видео. На кадрах показали моменты с грандфинала шоу, где остались Скандал, Жираф и Мухомор.

"Скандал, Жираф или Мухомор? Кто станет победителем самого загадочного шоу страны? Тройка суперфиналистов на протяжении всего сезона дарила фантастические выступления. Чем они удивят в финале шоу МАСКА? Узнаем уже в эту субботу, 25 декабря, в 21:00 на @kanalukraina 🔥

Это будет огненно!", — рассказали на аккаунте.

Поклонники шоу "Маска" гадают, кто может прятаться за персонажем "Скандал": "Скандал это Тина Кароль", "Скандал может быть Тина, у неё есть песня "Скандал", "В скандале Цибульская!", "Скандал моя любовь! Надеюсь ты победишь! С 1 выпуска я не знаю кто ты?😂, и еще миллион раз разные выступления смотрела😂, мои версии кто там: Оля Цибульська, Надя Мейхер, Елена Кравец, Слава Каминская, а может все по очереди выступают".

Ранее сообщалось, суперфинал шоу "Маска" заставил спорить украинцев, кто достоин победы: "Жирафа классная, но..."

Также, Каменских на шоу "Маска" устроила "парад" нарядов, какой лучше: "Крутые, но больше всего..."

Politeka рассказывала, финал шоу "Маска" с Жирафой, Мухомором и Скандалом, в Сети уже назвали победителя: "Однозначно"