Як пише Politeka.net, Мадонна є популярною західною актрисою і співачкою. Зірка активно веде соціальні мережі, де у неї більше 17 мільйонів передплатників і ділиться з фанатами найцікавішим.

Мадонна в новому пості вирішила підвести підсумки 2021 року. Також зірка додала кілька фото, на яких позувала в провокаційних нарядах.

"2021 рік майже закінчився ............ повно незвичайних сюрпризів. Я намагалася не знімати одяг якомога частіше. Веселого Різдва", - написала", - написала співачка.

мадонна, скрін

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Фанати поставили понад 136 тисяч лайків і написали коментарі:

"Щасливого Різдва", " ТОВ.. У червоному фото! З Різдвом", "мій фаворит", " чи є нова музика на 2022 рік ??", "Ікона", " Весела різдвяна королева!", "Ми бажаємо вам і всій Вашій родині різдвяної ночі, повної любові, миру і великого щастя, нехай ця ніч буде для вас особливою ... З Різдвом!".

Нагадаємо, 63-річна Мадонна в прозорому корсеті і колготках показала фігуру з усіх боків

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