Як передає Politeka.net, в Instagram 34-річна Настя Каменських опублікувала відео, в якому показала, як її фарбували і готували до фінального ефіру популярного проекту. Красуня постала з незвичайними косами і яскравим макіяжем. Червоне вбрання додало пікантності її зовнішньому вигляду.
"Довгоочікуваний фінал шоу @maskaukrainetv! Вже через кілька годин! Сьогодні нарешті все таємне стане явним! Буде так багато сюрпризів! І стільки краси!",- підписала відео зірка.
У коментарях їй залишили масу приємних слів і компліментів про її зовнішність.
"Красоточка", «без мейка така мімішка, люблю», «Крутишка», «ти неймовірна», «Краща у всьому», "це дуже крутий образ, червоний колір виглядає дивовижно", - пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що на шоу "Маска" Настя Каменських і Оля Полякова регулярно балують шанувальників яскравими образами.
Нагадаємо, що Каменських в міні-топі показала, чим заманює Потапа:"додому".
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