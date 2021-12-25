Відома українська співачка Настя Каменських, яка є одним з детективів шоу «Маска», показала, як готується до грандіозного фіналу шоу.

Як передає Politeka.net, в Instagram 34-річна Настя Каменських опублікувала відео, в якому показала, як її фарбували і готували до фінального ефіру популярного проекту. Красуня постала з незвичайними косами і яскравим макіяжем. Червоне вбрання додало пікантності її зовнішньому вигляду.

"Довгоочікуваний фінал шоу @maskaukrainetv! Вже через кілька годин! Сьогодні нарешті все таємне стане явним! Буде так багато сюрпризів! І стільки краси!",- підписала відео зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і компліментів про її зовнішність.

"Красоточка", «без мейка така мімішка, люблю», «Крутишка», «ти неймовірна», «Краща у всьому», "це дуже крутий образ, червоний колір виглядає дивовижно", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що на шоу "Маска" Настя Каменських і Оля Полякова регулярно балують шанувальників яскравими образами.

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