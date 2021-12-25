Як пише Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських, яка розвиває успішну сольну кар’єру під псевдонімом NK, у своєму Instagram часто ділиться із шанувальниками особистими світлинами та розповідає про себе.
Цього разу Настя Каменських опублікувала світлину в красивому бежевому платті та розповіла про святкування Різдва в Італії, яка припадає на 25 грудня.
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А ввечері зустрічалися всією великою родиною на святковій вечері за великим столом. Над каміном вже висіли різдвяні панчохи з подарунками від Баббо Натале (так називають Діда Мороза в Італії), а на столі стояв солодкий паннетон.
До цього часу пам'ятаю цей дух свята 🌟", - розповіла Каменських.
Нагадаємо, що в шість років Настя Каменських поїхала до Італії, де прожила сім років, вивчила італійську мову та відвідувала місцеву школу.
Рaніше Politeka писала, що Каменських в ефектному міні вразила видом на диванчику: "Снігуронька бомба".
Нагадаємо, що Андрій Данилко отримав освідчення в коханні від відомої, але заміжньої співачки: "Дуже пишаюся".
А ще Politeka повідомляла, що Каменських, Онуфрійчук, "Міс Україна Всесвіт" та інші красуні влаштували битву образів з блискітками: фото.