Как передает Politeka.net, в Инстаграм 34-летняя Настя Каменских опубликовала видео, в котором показала, как ее красили и готовили к финальному эфиру популярного проекта. Красотка предстала с необычными косами и ярким макияжем. Красный наряд придал пикантности ее внешнему виду.
«Долгожданный финал шоу @maskaukrainetv! Уже через несколько часов! Сегодня наконец все тайное станет явным! Будет так много сюрпризов! И столько красоты!», - подписала видео звезда.
В комментариях ей оставили массу приятных слов и комплиментов о ее внешности.
«Красоточка», «Без мэйка такая мимишка, люблю», «Крутышка», «Ты невероятная», «Лучшая во всем», «Это очень крутой образ, красный цвет смотрится изумительно», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что на шоу «Маска» Настя Каменских и Оля Полякова регулярно балуют поклонников яркими образами.
Напомним, что Каменских в мини-топе показала, чем очаровывает Потапа: "Домой".
Как сообщала Politeka, Каменских вспомнила о своем юном возрасте: "До сих пор помню...".
Также Politeka писала, что Каменских в эффектном платье впечатлила необычным образом: «Снегурочка бомба».