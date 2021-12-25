Известная украинская певица Настя Каменских, которая является одним из детективов шоу «Маска», показала, как готовится к грандиозному финалу шоу.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм 34-летняя Настя Каменских опубликовала видео, в котором показала, как ее красили и готовили к финальному эфиру популярного проекта. Красотка предстала с необычными косами и ярким макияжем. Красный наряд придал пикантности ее внешнему виду.

«Долгожданный финал шоу @maskaukrainetv! Уже через несколько часов! Сегодня наконец все тайное станет явным! Будет так много сюрпризов! И столько красоты!», - подписала видео звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и комплиментов о ее внешности.

«Красоточка», «Без мэйка такая мимишка, люблю», «Крутышка», «Ты невероятная», «Лучшая во всем», «Это очень крутой образ, красный цвет смотрится изумительно», - пишут пользователи сети.

Отметим, что на шоу «Маска» Настя Каменских и Оля Полякова регулярно балуют поклонников яркими образами.

Напомним, что Каменских в мини-топе показала, чем очаровывает Потапа: "Домой".

Как сообщала Politeka, Каменских вспомнила о своем юном возрасте: "До сих пор помню...".

Также Politeka писала, что Каменских в эффектном платье впечатлила необычным образом: «Снегурочка бомба».