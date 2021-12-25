Перша дружина відомого телеведучого Володимира Остапчука Олена Войченко показала, як проводить час з їх маленьким сином, розчуливши шанувальників.

Як передає Politeka.net, в Instagram Олена опублікувала відео, на якому засвітила святкові розваги з хлопчиком.

"Найщиріша радість - дитяча! А Різдво - ідеальна нагода надолужити моменти, де дорослі не додали, «недоуважили», недодарували, недогралися, недовеселили і недобули. Та і у дорослих є шанс насолодитися тим, чого так бракує в буденності", - зазначила Войченко, додавши, що дитяча втіха не знає кордонів.

Вона розповіла, що сходила з сином до Санти, покаталася на різдвяному поїзді і потрапила на фотозону мрії.

"Вірити в чудеса-це супер сила! Не будемо втрачати її. І зі святами всіх! Merry Christmas!",- підписала відео зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Виглядаєте просто вау, супер!", "Так красиво, потрібно їхати в Ретровіль)», «як мило)))які ви красиві», «Я вас особисто не знаю, і ми не знайомі, але вам дуже пасує посмішка, Ви чарівна, більше посміхайтеся в цьому є якась магія», «Чарівна мама з чарівним хлопчиком!",- пишуть люди.

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