Як передає Politeka.net, Володимир Остапчук є відомим телеведучим популярних шоу" Маска "та"Співають всі". Минулого року у нього стався гучний розрив зі своєю дружиною Оленою Войченко. Зараз його дружиною є юрист Христині Горняк.

Нещодавно Христина Гірник запустила власний мотиваційний проект ORA і презентувала спеціальні Подарункові бокси. Після того дружина Остапчука запитала своїх прихильниць, що вони хотіли б бачити в наступних боксах. Однак одна з відповідей виявилася дуже несподіваною-хтось запропонував помістити туди самого Володимира.

"Той випадок, коли я навіть не знаю, що Вам відповісти. Ну, є кілька варіантів. По-перше, він туди не поміститься, а великі коробки дуже дорогі. А по-друге, знаєте, мені і самій він ще потрібен", - відповіла Христина Гірник.

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