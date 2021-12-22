Як передає Politeka.net, відомий телеведучий Володимир Остапчук розлучився зі своєю дружиною через 13 років шлюбу. За цей час вони обзавелися двома дітьми - донькою Емілією і сином Еваном. Незабаром він одружився з іншою дівчиною-юристом Христиною Гірняк. Також Володимир Остапчук веде шоу "Маска" і "Співають всі".

Так, цього разу телеведучий опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Володимир Остапчук часто спілкується зі своїми шанувальниками в соціальних мережах, де відповідає на найцікавіші питання. У ведучого запитали, чи бачиться він з донькою Емілією від першого шлюбу з Оленою Войченко.

"Звичайно. Ось сьогодні ліпили сніговика. Вона величезна розумничка, якою я сильно пишаюся. Не все життя тільки в сторіз", - відповів Володимир Остапчук.

Нагадаємо, Володимир Остапчук розлучився зі своєю дружиною Оленою Войченко у 2020-му році. У них не раз був скандал через те, що колишня дружина не дає ведучому бачитися зі своїми дітьми.

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