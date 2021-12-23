Як повідомляє Politeka.net, дружина популярного телеведучого і ведучого шоу "Маска" Володимира Остапчука Христина Горняк часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу красуня виклала нове фото, на якому показала своє обличчя зблизька.

Як видно, фотографію Христина зробила сидячи в автомобілі. Перед камерою вона з'явилася в теплій і затишній дублянці, її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі стильні сонцезахисні окуляри і чарівна посмішка. Виглядає красуня дуже мило і природно.

У підписі до фото Горняк написала: "Шлю вам всім, мої дорогі Передплатники, посмішку і сонечко! Як же прекрасно, коли на душі немає хвилювань і тривог!". А користувачі тут же почали коментувати знімок, засинаючи її компліментами: "Красуня", "Нехай так буде завжди", "Красива!", "Це точно", "Христина прекрасна", "Красуня", "Дуже красива", "Це точно! І життя прекрасне", "Так, це дуже важливо!", "Життя - це диво!", "Промениста красуня".

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