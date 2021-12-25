Как передает Politeka.net, в Инстаграм Елена опубликовала видео, на котором засветила праздничные развлечения с мальчиком.
«Самая искренняя радость – детская! А Рождество – идеальный случай наверстать моменты, где взрослые не прибавили, «неповесили», недодарили, недоигрались, недовеселили и недобыли. Да и у взрослых есть шанс насладиться тем, чего так не хватает в обыденности», - отметила Войченко, добавив, что детское утешение не знает границ.
Она рассказала, что сходила с сыном к Санте, покаталась на рождественском поезде и попала на фотозону мечты.
«Верить в чудеса – это супер сила! Не будем терять ее. И С Праздниками всех! Merry Christmas!», - подписала видео звезда.
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В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«Выглядите просто вау, супер!», «Так красиво, нужно ехать в Ретровиль)», «Как мило)))Какие вы красивые», «Я вас лично не знаю, и мы не знакомы, но вам очень идет улыбка, вы очаровательна, больше улыбайтесь в этом есть какая-то магия», «Очаровательная мама с очаровательным мальчиком!», - пишут люди.
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