Як передає Politeka.net, в Instagram Марічка Падалко опублікувала фото зі своїми дітьми і чоловіком.

"Вітаємо всіх, в кого вже напередодні розпочався святковий сезон! І неодмінно вітаємо всіх, хто пішов на шкільні канікули! Нехай новорічно-різдвяні дні принесуть Вам тепло, приємна спілкування і надію. Це був дуже особливий рік для нашої родини, зокрема і тому, що в нас з’явилася маленька Ґіша. Вона ще не дуже вміє фотографуватися, тому на спільному фото відсутня», - зазначила Падалко.

За її словами, у святкові дні людям часто не вистачає уваги. Вона запропонувала українцям написати листи сім'ям, які втратили близьких у російсько-українській війні.

У коментарях телеведучій залишили масу відгуків.

"Які ви красиві і теплі", "Сім'я, в якій живе любов!", "Ви такі теплі, красиві, затишні. Щастя вашій родині і спокою", "Яка чудова сім'я! Зі святами!»,- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Падалко розповіла про особливий подарунок, на честь якого назвала сина: "мрія збулася".

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