Как передает Politeka.net, в Инстаграм Маричка Падалко опубликовала фото со своими детьми и мужем.
«Поздравляем всех, у кого накануне начался праздничный сезон! И непременно поздравляем всех, кто ушел на школьные каникулы! Пусть новогодне-рождественские дни принесут Вам тепло, приятное общение и надежду. Это был очень особенный год для нашей семьи, в том числе и потому, что у нас появилась маленькая Гиша. Она еще не очень умеет фотографироваться, потому на общем фото отсутствует», - отметила Падалко.
По ее словам, в праздничные дни людям часто не хватает внимания. Она предложила украинцам написать письма семьям, которые потеряли близких в российско-украинской войне.
В комментариях телеведущей оставили массу отзывов.
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«Какие вы красивые и теплые», «Семья, в которой живет Любовь!», «Вы такие теплые, красивые, уютные. Счастья вашей семье и покоя», «Какая чудесная семья! С праздниками!», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Падалко рассказала об особенном подарке, в честь которого назвала сына: "Мечта сбылась".
Как сообщала Politeka, Падалко показала, как провела время с дочкой и Юрием Горбуновым: "И наплакалась, и...".
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