Марічка Падалко разом з колегою Лідією Таран вирішили здати аналізи на антитіла до коронавірусу, передає Politeka.net. Про це телеведуча розповіла у своєму Instagram.
За словами зірки, вона перехворіла ковідом в минулому році, а пізніше вакцинувалася Короноваком, після чого сподівалася - антітела злетять в сотні разів.
Нові аналізи в лабораторії показали, що її результати тесту виявилися набагато нижче Лідії Таран.
"Я їй програла "всуху" з рахунком 0:20. Мій показник тільки в п'ять разів вище мінімальної позначки, по якій взагалі фіксують перенесений ковид", - зізналася Марічка Падалко.
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Телеведуча зазначає, що її ситуація з низькими антитілами пов'язана з аутоімунним захворюванням (АІТ). Імунолог пояснила - у всіх з таким діагнозом вже порушений імунітет, тому вони належать до груп ризику.
"Тому планую бути дуже домашньою на свята і уникати великих скупчень", - написала телеведуча.
Користувачі Мережі поділилися в коментарях своїми ситуаціями.
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