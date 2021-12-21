Ведуча ТСН на телеканалі "1+1" Марічка Падалко розповіла про своє серйозне захворювання з кабінету, де беруть аналізи, в тому числі на антитіла коронавірусу.

Марічка Падалко разом з колегою Лідією Таран вирішили здати аналізи на антитіла до коронавірусу, передає Politeka.net. Про це телеведуча розповіла у своєму Instagram.

За словами зірки, вона перехворіла ковідом в минулому році, а пізніше вакцинувалася Короноваком, після чого сподівалася - антітела злетять в сотні разів.

Нові аналізи в лабораторії показали, що її результати тесту виявилися набагато нижче Лідії Таран.

"Я їй програла "всуху" з рахунком 0:20. Мій показник тільки в п'ять разів вище мінімальної позначки, по якій взагалі фіксують перенесений ковид", - зізналася Марічка Падалко.

Телеведуча зазначає, що її ситуація з низькими антитілами пов'язана з аутоімунним захворюванням (АІТ). Імунолог пояснила - у всіх з таким діагнозом вже порушений імунітет, тому вони належать до груп ризику.

"Тому планую бути дуже домашньою на свята і уникати великих скупчень", - написала телеведуча.

Користувачі Мережі поділилися в коментарях своїми ситуаціями.

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