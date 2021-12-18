Ведуча ТСН на "1+1" Марічка Падалко поділилася теплим спогадом з дитинства, що сильно вплинуло на неї вже в дорослому житті.

Так, 45-річна Падалко зробила новий пост у себе в Instagram, в якому постала разом з дітьми, 14-річним сином Мішею і 11-річною донькою Катею, передає Politeka.net. Сім'я позувала біля каміна з новорічними подарунками в руках.

У підписі Падалко розповіла, про що найбільше мріяла в дитинстві.

"Моя велика дитяча мрія збулася, коли в чотири роки на Новий рік під ялинку я отримала ведмедика Мішу – це був талісман Олімпіади-80. До цього я півроку переживала за його долю, як він на кульках полетів зі стадіону під час церемонії закриття ігор. Батьки мене "втішали", що він вдало приземлився – "по телевізору сказали", - поділилася Марічка.

Враження від подарунка були незабутні, що вона вирішила назвати свого первістка Михайлом.

"І через багато років він вже сам сидів під ялинкою як мій найкращий подарунок у житті", - додала Падалко.

Ведуча ТСН розповіла, що для її сина найкращий подарунок - це конструктор відомої марки, який він щоразу знаходить під ялинкою.

"Супер! Шикарний набір і ідея для подарунка. І дочка дуже на Вас схожа. ❤️", - прокоментувала пост Марічки одна з її підписниць.

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