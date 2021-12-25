Українська співачка, екс-солістка ВІА Гри Надія Мейхер підкорила моложавим виглядом на свіжих фото - артистці вдається тримати себе в прекрасній формі.

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 39-річна Надія Мейхер полонила кадрами, зробленими в машині. Артистка сфотографувала себе зблизька, показавши, яка у неї ідеальна зовнішність. Особливу увагу привернула промениста посмішка зірки, яка підкорила мільйони сердець.

"Свято. Бажаю вдалих свят", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Золотий склад ВІА Гри", "Надія, снилася мені сьогодні", "Взаємно, всього і вам самого найкращого! Дуже красива!", "Надюш, обожнюю тебе з часів ВІА Гри", "Як завжди, на висоті!", "Надійка, ви прекрасні", «класна і красива», - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Надія Мейхер прославилася завдяки ВІА Грі, але свої сили вона пробує в різних сферах. Артистка знімається в кіно, бере участь в різних шоу на телебаченні, а також запустила свій власний бренд одягу.

Нагадаємо, що Надя Мейхер показала ідеальну фігуру:"Ох, Надя-Надя".

Як повідомляла Politeka, Мейхер похвалилася формами в напівпрозорому костюмі.

Також Politeka писала, що Мейхер показала себе справжню: кадри здивували мережу.