Як пише Politeka.net, переможцем став 13-річний Артем Фесько з Житомирської області.

Хлопець довів до сліз суддю Ксенію Мішину і глядачів шоу, виконавши у фіналі молитву Ave Maria.

"Це прямо в саме серце! Бог нагородив тебе неймовірним талантом. Такий трепет, просто мурашки йшли по тілу. Це феноменально. Для мене честь, слухати тебе", - заявила Мішина.

Переможець шоу отримав 250 тисяч гривень.

Глядачі проекту впевнені, що Артема Фесько чекає велике майбутнє.

"Немає слів, щоб описати глибину цього голосу... і прекрасну душу цього хлопця, який безсумнівно буде зіркою світового рівня", " Артем дуже талановита дитина, у нього божий дар, це неймовірний голос і ідеальний музичний слух, і я впевнений, що у нього буде дуже велике майбутнє і визнання не тільки на території України, а й усього світу. Удачі тобі і творчого натхнення", "Гiдний світової сцени! Допоможи йому Боже!", - пишуть у мережі.

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