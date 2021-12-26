Як пише Politeka.net, переможцем став 13-річний Артем Фесько з Житомирської області.
Хлопець довів до сліз суддю Ксенію Мішину і глядачів шоу, виконавши у фіналі молитву Ave Maria.
"Це прямо в саме серце! Бог нагородив тебе неймовірним талантом. Такий трепет, просто мурашки йшли по тілу. Це феноменально. Для мене честь, слухати тебе", - заявила Мішина.
Переможець шоу отримав 250 тисяч гривень.
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Глядачі проекту впевнені, що Артема Фесько чекає велике майбутнє.
"Немає слів, щоб описати глибину цього голосу... і прекрасну душу цього хлопця, який безсумнівно буде зіркою світового рівня", " Артем дуже талановита дитина, у нього божий дар, це неймовірний голос і ідеальний музичний слух, і я впевнений, що у нього буде дуже велике майбутнє і визнання не тільки на території України, а й усього світу. Удачі тобі і творчого натхнення", "Гiдний світової сцени! Допоможи йому Боже!", - пишуть у мережі.
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