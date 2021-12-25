Как передает Politeka.net, Евгений Кот является известным танцором и хореографом. Он прославился на шоу "Танці з зірками", где выходил на паркет с актрисой Ксенией Мишиной. Через несколько месяцев они смогли одержать победу, а сейчас они стали новыми судьями шоу "Україна має талант.
Так, на этот раз судья "Україна має талант" опубликовал новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Евгений Кот позирует на камеру со своей женой-гимнасткой Натальей Татаринцевой в необычных позах.
"Пофантазируйте, какое название дать этим фото?", — спросил Евгений Кот.
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Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Все-таки ты будешь под моим каблуком", "Вы прекрасны", "Пора жене в военкомат", "50 оттенков Татаренцевой и Кот!", "Очень красивые фоточки", "Любовь в каждом движении", "Как красиво, очень волшебно", "Хорошая пластика и фото не помеха", "Когда жена с изюминкой".
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