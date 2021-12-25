Как сообщает Politeka.net, в новом выпуске шоу "Україна має талант" на сцену вышел 21-летний студент, который пообещал судьям остросоциальную песню о выгорании и ментальном здоровье, а спел об отсутствии горячей воды. Ролик с выступлением парня опубликовали на ютуб-канале проекта (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Как видно, парень еще до того, как представиться судьям позаигрывал с залом, что сразу вызвало недовольство Притулы. Затем он сказал, что его зовут Валера и тут же начался ролик, в котором участник рассказывал о себе и своей жизни. Оказалось, что он студент и большой активист.

Однако выступление Валеры судей не впечатлило, так как он с шоу-балетом и тазиками пел об отсутствии горячей воды. Первым красный крестик нажал Притула, за ним Кот и дальше не выдержала Мишина. Когда участник попытался что-то объяснить, Притула его перебил:

"Вам не кажется, что вы нам сейчас что-то впариваете? Потому что меня не покидает это ощущение. Вы нас кинули своим выступлением. Потому что вы пообещали одно, а выдали совсем другое".

Напомним, Притула не смог выдержать участника "Україна має талант": заткнул уши и залез под стол.

Как сообщала Politeka, Притула отправил домой участника "Україна має талант", который заворожил Ксению Мишину: "Я вас запомню".

Также Politeka писала, что "Браво!": особенный участник "Україна має талант" заставил Притулу и Мишину сорваться со своих мест.