Как пишет Politeka.net, победителем стал 13-летний Артем Фесько из Житомирской области.

Парень довел до слез судью Ксению Мишину и зрителей шоу, исполнив в финале молитву Ave Maria.

«Это прямо в самое сердце! Бог наградил тебя невероятным талантом. Такой трепет, просто мурашки шли по телу. Это феноменально. Для меня честь, слушать тебя», — заявила Мишина.

Победитель шоу получил 250 тысяч гривен.

Зрители проекта уверены, что Артема Фесько ждет большое будущее.

«Нет слов, чтобы описать глубину этого голоса… и прекрасную душу этого парня, который несомненно будет звездой Мирового уровня», «Артем очень талантливый ребенок, у него божий дар, это невероятный голос и идеальный музыкальный слух, и я уверен, что у него будет очень большое будущее и признание не только на территории Украины, но и всего мира. Удачи тебе и творческого вдохновения», "Достоин мировой сцены! Помоги ему Боже!" - пишут в Сети.

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