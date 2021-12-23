Как передает Politeka.net, Евгений Кот является известным танцором и хореографом. Он прославился на шоу "Танці з зірками", где выходил на паркет с актрисой Ксенией Мишиной. Через несколько месяцев они смогли одержать победу, а сейчас они стали новыми судьями шоу "Україна має талант.

Так, на этот раз хореограф опубликовал новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Евгений Кот показал моменты нежной фотосессии со своей женой - Натальей Татаринцевой. Он показал чувственные фото, которые сделаны в новогодней атмосфере.

"Какое фото, 1 или 2 вам больше нравится?", — спросил Евгений Кот.

Поклонники оставили множество комментариев под фото хореографа: "Второе более чувственно", "Две фотографии очень крутые", "Какие вы красивые", "Удивительные снимки и 1, и 2. Очаровательные и прекрасные", "Вы классные", "Оба красивы", "Невозможно выбрать. Обе фотографии шикарные", "Оба фото шикарные, вы очень красивая пара", "Обе, в ваших отношениях воплощение мечты каждой женщины! Нежность, любовь и теплота!".

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