Дружина відомого українського співака Віктора Павлика Катя Репяхова розповіла про скандал з чоловіком і його колишньою дружиною, тому тепер артист всіляко уникає тем про сімейні сварки.

Зовсім недавно Катерина Репяхова привернула увагу до своєї сім'ї публікаціями, в яких розповіла про сварку з чоловіком, який не підтримав її у конфлікті з його екс-дружиною Ларисою Созаєвої. Жінка обізвала Катерину, а та в свою чергу подала на неї в суд через спроби перешкодити бізнесу та інших проблем.

Оскільки чоловік не став підтримувати розглядів, вони з Реп'яхової теж опинилися в конфлікті, але спробували помиритися. Зараз Павлик ретельно уникає всіх вовпросов з приводу його сім'ї.

Нещодавно він опублікував щасливий кадр з синами і онуком. Суто чоловіча компанія на кадрі привернула увагу мережі. Схоже Павлик відзначав чергове свято з близькими, проте з Катериною робити знімки не став.

"Життя-це вечірка" - сказано за спинами артиста і його дітей з онуком. У свою чергу Катерина ніяк не коментує того, як пройшло примирення з чоловіком.

Дівчина стверджувала, що не знає, чи зможуть вони зберегти свій шлюб. Однак буквально через кілька днів Катерина Репяхова повідомила, що вони змогли вирішити конфлікт, і зараз відносини між ними стали тільки міцнішими.

А пізніше Репяхова показала фото, на якому зняла, як Віктор Павлик спить поруч з маленьким сином Мішею, який з'явився на світ в червні цього року. Для дівчини малюк став первістком.

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