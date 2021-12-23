Как пишет Politeka.net, в своем Instagram четвертая жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая полгода назад родила исполнителю сына Михаила, часто делится личными фотографиями и рассказывает о жизни.

На этот раз Репяхова показала детей своей старшей сестры Ольги, которая живет в Израиле. Так, мальчик и девочка являются двоюродными братом и сестрой для сына Репяховой и Павлика Михаила.

"Привет нам из Израиля) Мишеньки сестричка и братик", - написала Катя.

"Шлем нашему пупсику привет и всю нашу любовь", - написала сестра жены Павлика.

Да, сын старшей сестры Репяховой сказал, что передает мальчику маленькую машину.

Напомним, что недавно у сторис в своем Instagram четвертая жена Виктора Павлика рассказала об их ссоре. Она отметила, что певец ее очень обидел и она не знает, смогут ли они и дальше жить вместе. Позже Репяхова отметила, что они уладили конфликт.

Ранее Politeka писала, что Репяхова после конфликта не исключила развода с Виктором Павликом: "Обида в моей душе...".

Напомним, что Репяхова после ссоры с мужем на всю страну удивила счастливым видом без Павлика: фото в эффектной платья.

А еще Politeka сообщала, что заплаканная жена Павлика после ссоры выдала порцию откровений, какой он человек: "Он мне обещал...".