Конфликт нынешней и бывшей жен украинского певца Виктора Павлика не утихает. Блогерша Екатерина Репяхова, обвинившая Ларису Созаеву в публичных обидах, показала документы, с которыми снова собралась в суд.

Так, новая жена Павлика Репяхова не собирается сдаваться и прощать Созаевой поливание грязью в Сети. 27-летняя девушка на днях столкнулась с проблемой: ей вернули иск из-за одного недочета, но она его уже исправила и снова готова в бой.

"Мне вернули иск из-за того, что не была переведена прямая речь ответчика (Созаевой, - ред). Теперь перевод есть. Все серьезно, нотариально заверено и завтра снова в суд", - сообщила Репяхова.

Напомним, жена Павлика заявила, будто бы его бывшая как-то причастна к атаке ботов, из-за чего она потеряла нескольких клиентов, что ударило по ее карману. Созаева ответила на эти обвинения в резкой форме, обозвав Репяхову "наглой и хладнокровной тварью": "Ты готовилась к свадьбе совершенно спокойно, когда мой сын умирал, тебя это особо не расстраивало".

Защищая свою честь и достоинство, Екатерина подала в суд на бывшую жену Павлика.

Девушка, к тому же, требует от Созавевой возмещения морального ущерба. Деньги обещает направить на благотворительность.

Сам Павлик был против иска, заявив, что хотел бы решить конфликт мирно, но старается не вмешиваться в дела жены.

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