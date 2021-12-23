Как пишет Politeka.net, 27-летняя девушка поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Ранее Репяхова привлекла к себе внимание публикациями, в которых рассказала о серьезной ссоре с 55-летним Павликом. Девушка утверждала, что не знает, смогут ли они сохранить свой брак. Однако, буквально через несколько дней Репяхова сообщила, что они смогли решить конфликт, и сейчас отношения между ними стали только крепче.
В новом посте Екатерина показала свой повседневный зимний образ. Жена Павлика сфотографировала себя в зеркале в джинсах и утепленной куртке с мехом.
В подписи Репяхова рассказала, что они с Павликом планируют встречать новый год в одном из отелей в Карпатах.
«Как встречаете НГ и где? Расскажите. Может кто-то есть близко к нам?», - написала девушка.
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Ее подписчики тут же принялись отвечать.
«Мы тоже будем в Романтике. Ждём встречи», «Дома с семьёй. Первый Новый Год сыночка. Такой особенный», «Мы дома, в семейном кругу», «Красавица хорошая», - пишут люди.
Напомним, жена Виктора Павлика показала озорных сестру и братика их сына Миши.
Как сообщала Politeka, Репяхова после намека на развод с Павликом сообщила окончательное решение.
Также Politeka писала, что Репяхова после конфликта не исключила развод с Виктором Павликом.