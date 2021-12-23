Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова после публичной ссоры с мужем рассказала, где они собираются встречать Новый год, и показала свой повседневный образ.

Как пишет Politeka.net, 27-летняя девушка поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Ранее Репяхова привлекла к себе внимание публикациями, в которых рассказала о серьезной ссоре с 55-летним Павликом. Девушка утверждала, что не знает, смогут ли они сохранить свой брак. Однако, буквально через несколько дней Репяхова сообщила, что они смогли решить конфликт, и сейчас отношения между ними стали только крепче.

В новом посте Екатерина показала свой повседневный зимний образ. Жена Павлика сфотографировала себя в зеркале в джинсах и утепленной куртке с мехом.

В подписи Репяхова рассказала, что они с Павликом планируют встречать новый год в одном из отелей в Карпатах.

«Как встречаете НГ и где? Расскажите. Может кто-то есть близко к нам?», - написала девушка.

Ее подписчики тут же принялись отвечать.

«Мы тоже будем в Романтике. Ждём встречи», «Дома с семьёй. Первый Новый Год сыночка. Такой особенный», «Мы дома, в семейном кругу», «Красавица хорошая», - пишут люди.

Напомним, жена Виктора Павлика показала озорных сестру и братика их сына Миши.

Как сообщала Politeka, Репяхова после намека на развод с Павликом сообщила окончательное решение.

Также Politeka писала, что Репяхова после конфликта не исключила развод с Виктором Павликом.