Жена известного украинского певца Виктора Павлика Катя Репяхова рассказала о скандале с мужем и его бывшей женой, поэтому теперь артист всячески избегает тем о семейных разбирательствах.

Совсем недавно Екатерина Репяхова привлекла внимание к своей семье публикациями, в которых рассказала о размолвке с супругом, который не поддержал ее у конфликте с его экс-женой Ларисой Созаевой. Женщина обозвала Катерину, а та в свою очередь подала на нее в суд из-за попыток помешать бизнесу и других проблем.

Поскольку мужчина не стал поддерживать разбирательств, они с Репяховой тоже оказались в конфликте, но попытались помириться. Сейчас Павлик тщательно избегает всех вовпросов по поводу его семьи.

Недавно он опубликовал счастливый кадр с сыновьями и внуком. Сугубо мужская компания на кадре привлекла внимание сети. Похоже Павлик отмечал очередной праздник с близкими, однако с Катериной делать снимки не стал.

«Жизнь – это вечеринка» - сказано за спинами артиста и его детей с внуком. В свою очередь Катерина никак не комментирует того, как прошло примирение с мужчиной.

Девушка утверждала, что не знает, смогут ли они сохранить свой брак. Однако буквально через несколько дней Екатерина Репяхова сообщила, что они смогли решить конфликт, и сейчас отношения между ними стали только крепче.

А позже Репяхова показала фото, на котором засняла, как Виктор Павлик спит рядом с маленьким сыном Мишей, который появился на свет в июне этого года. Для девушки малыш стал первенцем.

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