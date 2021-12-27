Як пише Politeka.net, 18-річна дочка популярної української гумористки Олени Кравець з "Квартал 95" Маша Кравець вже кілька років живе окремо від батьків. Дівчина активно веде свою сторінку в Instagram, де розповідає про своє життя.
У нових сторіс Маша Кравець показала наряд, в якому відправиласяна святкування дня народження друга. Вечірка проходила в стилі муз тв 2017.
Від гостей вимагалося надіти максимально невдалі костюми.
"Дрес код суворий і збитковий. Вас чекає багато їжі, приголомшлива музика і фонтан з шампанським", - показала Маша Кравець запрошення на вечірку.
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Маша Кравець одягла шорти поверх колготок з візерунком, сіру блискучу кофтинку і об'ємний кожушок. Образ вона доповнила маленькою червоною сумочкою.
"Мені здається, я виконала завдання", - зазначила дівчина.
Нагадаємо, Кравець з "Квартал 95" звернулася до українців за допомогою і розповіла сумні подробиці: "Плачу..."
Як повідомляла Politeka, Олена Кравець відкрилася перед Машею Єфросиніною і назвала свій головний страх: "коли це трапиться..."
Також Politeka писала, що Олена Кравець розкрила, чому її дочка з 15 років живе окремо: "так, все не дуже добре"