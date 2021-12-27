Як пише Politeka.net, 18-річна дочка популярної української гумористки Олени Кравець з "Квартал 95" Маша Кравець вже кілька років живе окремо від батьків. Дівчина активно веде свою сторінку в Instagram, де розповідає про своє життя.

У нових сторіс Маша Кравець показала наряд, в якому відправиласяна святкування дня народження друга. Вечірка проходила в стилі муз тв 2017.

Від гостей вимагалося надіти максимально невдалі костюми.

"Дрес код суворий і збитковий. Вас чекає багато їжі, приголомшлива музика і фонтан з шампанським", - показала Маша Кравець запрошення на вечірку.

Маша Кравець одягла шорти поверх колготок з візерунком, сіру блискучу кофтинку і об'ємний кожушок. Образ вона доповнила маленькою червоною сумочкою.

"Мені здається, я виконала завдання", - зазначила дівчина.

Нагадаємо, Кравець з "Квартал 95" звернулася до українців за допомогою і розповіла сумні подробиці: "Плачу..."

Як повідомляла Politeka, Олена Кравець відкрилася перед Машею Єфросиніною і назвала свій головний страх: "коли це трапиться..."

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