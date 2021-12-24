Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса, звезда "Квартал 95" Елена Кравец дала откровенное интервью в программе Маши Ефросининой "Экзамен на откровенность". Среди прочего юмористка призналась телеведущей в своем главном страхе.

Так, среди прочего Елена рассказала в интервью о работе с психотерапевтом, который помог ей сохранить семью.

"Да, я за то, чтобы обращаться за помощью, когда ты не справляешься. Я за то, чтобы разрешать себе быть слабым и искать где-то поддержку, если ты не получаешь ее в своем окружении и от близких людей. Да, я за то, чтобы мы не боялись приставки "психо", - говорит Лена.

Она также вытащила "сердечко" с вопросом: "Мой самый большой страх в профессии". На это Кравец также откровенно ответила: "Я сейчас, наверное, скажу сильно пафосно, прям сильно, но так оно звучит. Я думаю, что в этой фразе читается символизм и несколько смыслов. Мой самый большой страх, это то, что мне действительно не хотелось, это то, что я не успею сыграть свою роль. Вот как-то так".

Актриса не стала рассказывать, что это за роль, но отметила, что уже работает над ней и пообещала Ефросининой, что расскажет все позже. "Вот когда все случится, эксклюзивчик будет для тебя", - пообещала Кравец.

Напомним, Елена Кравец раскрыла, почему ее дочь с 15 лет живет отдельно: "Да, все не очень хорошо".

Как сообщала Politeka, Звезда "Квартал 95" Кравец показала "лайфхак" для вечно опаздывающих: "Когда выпустят такую кисть...".

Также Politeka писала, что Брак Кравец оказался на грани краха, звезда "Квартал 95" раскрыла причину: "Выбилась почва из-под ног".