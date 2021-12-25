Елена Кравец в общении с поклонниками призналась, что помогает украинцам, которые нуждаются, пишет Politeka.net.
В своем Инстаграм-посте звезда рассказала о проекте, посвященном бездомным, и попросила присоединиться к хорошей инициативе.
По словам артистки, бездомным людям нужно всего лишь не замерзнуть и как-то выжить во время холодов.
В "карусели" поста Елена Кравец сделала репост истории о женщине, которая оказалась на улице вместе с мужем 13 лет назад.
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"Чья-то мама живет на улице и думает только о том, как не замерзнуть ночью в такой мороз. Заслуживает ли она на такую жизнь? Уверены, никто бы не хотел видеть на ее месте свою маму", - говорится в сообщении.
В комментариях Елену Кравец и инициативу поддержали:
"Плачу..😢", "Леночка, к сожалению, эти люди привыкают к этому, работать не хотят именно легче опустить голову, я не верю в то, что родственники соседи не смогли отыскать детей им так выгодно, бабки спустили и все)", "Мне не понятно как дочь или сын может не искать свою маму? Это как вообще????? Я в шоке.... Мне жаль этих людей, и всегда хочется помочь❤️".
Напомним, что Кравец из "Квартал 95" удивила историей о бизнесмене, ставшем бездомным
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