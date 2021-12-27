Как пишет Politeka.net, 18-летняя дочь популярной украинской юмористки Елены Кравец из "Квартал 95" Маша Кравец уже несколько лет живет отдельно от родителей. Девушка активно ведет свою страницу в Инстаграм, где рассказывает о своей жизни.

В новых сторис Маша Кравец показала наряд, в котором отправилась на празднование дня рождения друга. Вечеринка проходила в стиле муз тв 2017.

От гостей требовалось надеть максимально неудачные костюмы.

«Дресс код строгий и ущербный. Вас ждет много еды, ошеломляющая музыка и фонтан с шампанским», - показала Маша Кравец приглашение на вечеринку.

Маша Кравец надела шорты поверх колготок с узором, серую блестящую кофточку и объемный полушубок. Образ она дополнила маленькой красной сумочкой.

«Мне кажется, я выполнила задание», - отметила девушка.

Напомним, Кравец из "Квартал 95" обратилась к украинцам за помощью и рассказала печальные подробности: "Плачу..."

Как сообщала Politeka, Елена Кравец открылась перед Машей Ефросининой и назвала свой главный страх: "Когда это случится..."

Также Politeka писала, что Елена Кравец раскрыла, почему ее дочь с 15 лет живет отдельно: "Да, все не очень хорошо"