Как пишет Politeka.net, 18-летняя дочь популярной украинской юмористки Елены Кравец из "Квартал 95" Маша Кравец уже несколько лет живет отдельно от родителей. Девушка активно ведет свою страницу в Инстаграм, где рассказывает о своей жизни.
В новых сторис Маша Кравец показала наряд, в котором отправилась на празднование дня рождения друга. Вечеринка проходила в стиле муз тв 2017.
От гостей требовалось надеть максимально неудачные костюмы.
«Дресс код строгий и ущербный. Вас ждет много еды, ошеломляющая музыка и фонтан с шампанским», - показала Маша Кравец приглашение на вечеринку.
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Маша Кравец надела шорты поверх колготок с узором, серую блестящую кофточку и объемный полушубок. Образ она дополнила маленькой красной сумочкой.
«Мне кажется, я выполнила задание», - отметила девушка.
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