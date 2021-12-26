45-річний Пікалов опублікував свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав на засніженій трасі - в той момент якраз була заметіль, передає Politeka.net.

Пікалов розповів, як опинився в дорозі пізно вночі. Виявляється, артист їхав від своєї мами з рідного Кривого Рогу назад до Києва. Зупинившись на автозаправці, зірка "Квартал 95" не втримався, щоб не зробити селфі на тлі природної стихії.

"З Різдвом всіх, їду від мами з Кривого Рогу😂 😂 😂", - йдеться в підписі.

Одним з перших пост Пікалова прокоментував єдиний син співачки Софії Ротару продюсер Руслан Євдокименко. Судячи з усього, він не на жарт розпереживався, щоб актор дістався додому неушкодженим в таку погоду.

"Акуратно, Сань! 🙌", - написав Євдокименко.

Шанувальники артиста також залишили кілька коментарів: "З Різдвом 🎄"; "Кайфи! 🔥👏👏".

Зазначимо, Пікалов до приходу в "Квартал 95" встиг попрацювати зварювальником, охоронцем і двірником. Грав у міській команді КВК "Криворізька шпана". Після її зникнення, грав за "Збірну Дніпропетровська". У 1998 році перейшов до команди КВК «95 квартал».

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