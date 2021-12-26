Как пишет Politeka.net, на официальной странице студии "Квартал 95" в Instagram опубликовали фото актера Степана Казанина с единственной женщиной в команде Еленой Кравец.
"До Нового Года осталось 6 дней! Включайте праздничный выпуск "Вечернего Квартала" 31 декабря в 20:00 на 1+1. Встречаем Новый 2022 вместе, ведь традиции неизменны! 🎄🎁 ", - написали на странице.
Как видим, Казанин был в новогоднем костюме и шапочке, а Кравец недавно сделала новую прическу, была в черном платье на брительках и объемной белой шубе.
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Актеры "Квартал 95" позировали на камеру, Елена Кравец широко улыбалась.
Поклонники написали много комментариев.
"Какие классные ❤️", " Елена, люби себя больше ты это заслужила честно! С уважением 😍 ", "Елена похожа на Джокера", "Вы наши золотые! Ждем с нетерпением к новогоднему кварталу", - написали в сети.
Ранее Politeka писала, что "появилось пятно": Елена Кравец раскрыла подробности болезни, с которой борется.
Напомним, что артистам "Квартал 95" объяснили в сети, почему больше не хотят их видеть: "Без обид, ребята".
А еще Politeka сообщала, что Елена Кравец, поколдовав над внешностью, поразила результатом: "20 лет разницы".