Известную украинскую актрису, единственную женщину в команде студии "Квартал 95" Елену Кравец, которая сменила прическу, на новом фото сравнили с известным суперзлодеем Джокером.

Как пишет Politeka.net, на официальной странице студии "Квартал 95" в Instagram опубликовали фото актера Степана Казанина с единственной женщиной в команде Еленой Кравец.

"До Нового Года осталось 6 дней! Включайте праздничный выпуск "Вечернего Квартала" 31 декабря в 20:00 на 1+1. Встречаем Новый 2022 вместе, ведь традиции неизменны! 🎄🎁 ", - написали на странице.

Как видим, Казанин был в новогоднем костюме и шапочке, а Кравец недавно сделала новую прическу, была в черном платье на брительках и объемной белой шубе.

Актеры "Квартал 95" позировали на камеру, Елена Кравец широко улыбалась.

Поклонники написали много комментариев.

"Какие классные ❤️", " Елена, люби себя больше ты это заслужила честно! С уважением 😍 ", "Елена похожа на Джокера", "Вы наши золотые! Ждем с нетерпением к новогоднему кварталу", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что "появилось пятно": Елена Кравец раскрыла подробности болезни, с которой борется.

Напомним, что артистам "Квартал 95" объяснили в сети, почему больше не хотят их видеть: "Без обид, ребята".

А еще Politeka сообщала, что Елена Кравец, поколдовав над внешностью, поразила результатом: "20 лет разницы".