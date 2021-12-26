45-летний Пикалов опубликовал свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал на заснеженной трассе - в тот момент как раз была метель, передает Politeka.net.

Пикалов рассказал, как очутился в дороге поздно ночью. Оказывается, артист ехал от своей мамы из родного Кривого Рога обратно в Киев. Остановившись на автозаправке, звезда "Квартал 95" не удержался, чтобы не сделать селфи на фоне природной стихии.

"С Рождеством всех, еду от Мамы из Кривого Рога😂😂😂", - говорится в подписи.

Одним из первых пост Пикалова прокомментировал единственный сын певицы Софии Ротару продюсер Руслан Евдокименко. Судя по всему, он не на шутку распереживался, чтобы актер добрался домой невредимым в такую погоду.

"Аккуратно, Сань! 🙌", - написал Евдокименко.

Поклонники артиста также оставили несколько комментариев: "С Рождеством 🎄"; "Кайфы! 🔥👏👏".

Отметим, Пикалов до прихода в "Квартал 95" успел поработать сварщиком, охранником и дворником. Играл в городской команде КВН «Криворожская шпана». После ее исчезновения, играл за «Сборную Днепропетровска». В 1998 году перешел в команду КВН «95 квартал».

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