В Сети украинцы написали юмористам студии "Квартал 95", что многие уже не имеет желания смотреть их развлекательное шоу из-за не смешных шуток.

Как пишет Politeka.net, на официальной странице "Квартал 95" опубликовали новый пост, в котором призвали украинцев смотреть новогодний выпуск развлекательного шоу "Вечерний Квартал" 31 декабря на "1+1".

"До Нового Года осталось 8 дней! Включайте праздничный "Вечерний Квартал" 31 декабря в 20:00 на 1+1. Встречаем Новый 2022 вместе! 🎄", - написали на странице.

Однако в комментариях к посту украинцы написали, что уже не видят смысла смотреть "Вечерний квартал" и пожаловались на несмешные шутки и отсутствие острого юмора о власти.

"Как-то уже не хочется вас смотреть, хотя раньше альтернативы вам не было", "Как жаль. Зачем вы испортили свою историю? Теперь вы всегда будете ДО и ПОСЛЕ Зеленского", "Просто уже не хочу вас видеть", "Без обид ребятки, при всех ваших заслугах… смотреть сейчас вас это не о чем…. Пустые шутки. Сейчас даже не шутят так над правительством как раньше…. ", " У всех стали "благородные" лица...", - написали в Сети.

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