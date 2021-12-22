Известный юморист и актер из "Квартал 95" Евгений Кошевой разозлил украинцев в костюме ёлки.

Как передает Politeka.net, Евгений Кошевой является популярным юмористом и комиком. Он прославился благодаря своему участию в шоу "Квартал 95". Также он является ведущим юмористического шоу "Лига Смеха".

Так, на этот раз на странице "Квартал 95" в Инстаграм опубликовали новое фото. На кадре показали Евгения Кошевого в необычном образе. Он нарядился в костюм новогодней ёлки.

"До Нового года осталось 10 дней! Отсчет пошел🥳 Включайте праздничный выпуск "Вечернего Квартала" 31 декабря в 20:00 на 1+1.

Встречаем Новый 2022 год вместе, ведь традиции неизменны!", — пишут на аккаунте.

Пользователи сети оставили множество комментариев, где высказали своё недовольство: "Ёлкашевой", "Вопрос 6ти летней дочки:"Это кто? Королева Елизавета"?)", "Ужас, как потолстел", "Нет необходимости включать телевизор чтобы посмотреть квартал. Весь народ не только смотрит , но и живём в квартале 24/7,но уже не смешно!", "Какая-то лысая ёлка", "Канал 1+1 хоть не включай: то Комаров целый день, вечером Квартал, в будни Великолепный век, пол дня… Уже не смотрю по выходным этот канал, вообще можно и убрать его", "Хоть бы ночью не приснилось такое".

Однако, Евгений Кошевой и порадовал своих поклонников видом.

Ранее сообщалось, семейства Кошевого и Ткача из "Квартал 95" готовятся к празднику вместе, кадры: "Загадали желание..."

Также, Кошевой и Потап сойдутся в жесткой схватке на сцене "Лиги Смеха", Полякова тоже в деле: "Премьера состоится в..."

Politeka рассказывала, Кошевой из "Квартал 95" разозлил видом в нелепом наряде: "Хоть бы ночью не приснилось такое"