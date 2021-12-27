Відповідними кадрами Кароль поділилася у себе в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.
Так, 36-річна співачка, вочевидь, взяла участь у новорічній ТВ-зйомці на одному з телеканалів Грузії. Кароль вийшла на сцену в чорній приталеній сукні з глибоким декольте і виконала одну з найбільш легендарних пісень Грузії - "Тбілісо", яку ще називають гімном столиці Грузії Тбілісі.
"Заспіваю легендарну пісню "Тбілісо" грузинською 29 грудня на @tv.imedi", - оголосила Кароль.
Зірка заворожила силою свого голосу і душевним виконанням - зал встав і зааплодував.
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Додамо, в листопаді Кароль виконала свій хіт "Намалюю тобі зорі "на паркеті грузинського шоу "Танці з зірками". Для виступу українка вбралася в білу сукню з високим розрізом. Кадрами в Instagram поділився відомий грузинський "серцеїд" Іраклі Макацарія, якого всі пам'ятають по шоу "Холостяк 6". Судячи з його задоволеної посмішки, Тіні вдалося справити приємне враження на грузинську публіку.
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