Українська співачка Тіна Кароль, схоже, успішно завойовує новий ринок: спочатку зірка взяла участь у грузинських "Танцях з зірками", а тепер і зовсім заспівала грузинською мовою.

Відповідними кадрами Кароль поділилася у себе в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

Так, 36-річна співачка, вочевидь, взяла участь у новорічній ТВ-зйомці на одному з телеканалів Грузії. Кароль вийшла на сцену в чорній приталеній сукні з глибоким декольте і виконала одну з найбільш легендарних пісень Грузії - "Тбілісо", яку ще називають гімном столиці Грузії Тбілісі.

"Заспіваю легендарну пісню "Тбілісо" грузинською 29 грудня на @tv.imedi", - оголосила Кароль.

Зірка заворожила силою свого голосу і душевним виконанням - зал встав і зааплодував.

Додамо, в листопаді Кароль виконала свій хіт "Намалюю тобі зорі "на паркеті грузинського шоу "Танці з зірками". Для виступу українка вбралася в білу сукню з високим розрізом. Кадрами в Instagram поділився відомий грузинський "серцеїд" Іраклі Макацарія, якого всі пам'ятають по шоу "Холостяк 6". Судячи з його задоволеної посмішки, Тіні вдалося справити приємне враження на грузинську публіку.

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