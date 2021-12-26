Як передає Politeka.net, Ярослава Притула є популярною співачкою, дівчина відома під псевдонімом Slavia. Артистка нещодавно заявила про своє розлучення з музикантом Дзідзьо (Михайло Хома). Наперекір розриву, вони залишаються в хороших відносинах. За словами артистки, причиною стали розбіжності в шлюбі, які вони не змогли вирішити.

Так, цього разу співачка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Славія засвітилася на телеканалі "Інтер" з відомим футболістом Владом Ящуком. Варто відзначити, що співачка прийшла на програму в шикарному вбранні. На ній коротка шкіряна спідниця, яскраво-жовта блузка і подовжений піджак сірого кольору, який відмінно доповнює її образ.

"В гостях @korysna.programa пробувала неймовірно смачну рибку від захисника збірної України Влада Ящука", — розповіла Славія.

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